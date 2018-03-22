Експерт: Мінфін маніпулює регламентом Кабміну на догоду лотерейному монополісту

Експерт прокоментувала ситуацію навколо лотерей

Міністерство фінансів України намагається змусити ряд інших органів виконавчої влади узгодити документ, який прямо порушує чинне законодавство України. Таку думку в блозі висловила кандидат юридичних наук, експерт лотерейного ринку Зоряна Топорецька.

"Мінекономіки, Антимонопольний комітет і Державна регуляторна служба не погодили цей проект (ліцензійних умов для лотерейного ринку) через низку положень, які прямо порушують чинне законодавство України (Закони України "Про санкції", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державні лотереї в Україні"), і монополізують лотерейний ринок на користь однієї приватної компанії без зобов'язань платити податки і без контролю обігу коштів", - зазначає Топорецька.

За її оцінкою, Міністерство фінансів вирішило піти найпростішим шляхом: навіщо допрацьовувати і так "ідеальний" документ, адже краще змусити всі органи погодити його в редакції травня 2017 року, маніпулюючи регламентом Кабміну. При цьому відомство це робить всупереч дорученням першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, який дав доручення саме доопрацювати проект Ліцензійних умов та вже допрацьованим узгодити з усіма державними органами.

"Мінфін у своєму листі № 06010 - 10 - 13/5605 від 28.02.2018 вимагає від АМКУ терміново погодити проект постанови про затвердження ліцензійних умов в редакції травня 2017 року. Підстава для такого термінового вимоги - §37, п. 3 Регламенту КМУ: "Свою позицію щодо проекту акта Кабінету Міністрів керівник зацікавленого органу доводить до відома розробника шляхом надсилання листа, до якого додається також завізований ним проект акта, а також зауваження, у разі їх наявності. При наявності зауважень проект візується із зауваженнями", - пояснює Зоряна Топорецька.

Експерт вважає, що, виходячи з логіки Міністерства фінансів, виникає абсурдна ситуація: держоргани, отримавши будь-який, навіть самий тупий проект регуляторного акта, зобов'язані узгодити його: "Тобто Мінфін може написати там що завгодно: норми, прямо порушують Конституцію України, міжнародні договори, закони тощо. Наприклад, завтра Мінфін розробить новий проект, де в цілях захисту інтересів України", буде норма, що ліцензії видаються тільки компаніям, назва яких починається на літеру "У", і заборонено їх видавати компаніям, назва яких починається на літеру "М", "П" або "Т".

Вона прогнозує, що у випадку з ліцензійними умовами для лотерейного ринку все може закінчитися колективною безвідповідальністю.

"Мабуть, саме будучи впевненим у своїй безкарності, Мінфін так активно проштовхує монополію єдиного приватного оператора і дозволяє собі не виконувати прямі доручення віце-прем'єра про необхідність доопрацювання ліцензійних умов і їх повторного погодження з усіма органами. Адже ніхто не поніс відповідальності за знищення лотерейного ринку протягом останніх трьох років та щорічної недоотримання бюджетом України 4-5 млрд грн", - резюмує експерт.