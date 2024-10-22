Експерт про дрони-перехоплювачі Sting: дозволять знищувати "Шахеди" дешево

"Щодо того, чому це дуже важливо (мова про розробку Sting - ред.). Зараз є питання, що необхідно збивати ворожі дрони дешево. Йдеться про всі дрони - хибна мета, не хибна мета... Чому зенітні дрони? Тому що це об'єктивно найдешевший засіб знищення повітряних цілей типу дрон", - наголосив Катков.

Він уточнив, що такі дрони коштуватимуть близько 5 тисяч доларів за умови оснащення нічною камерою та машинним зором для автосупроводу та автовиявлення цілі.

"Це буде суперваріант, тому що "Шахеди" коштують десь 200 тисяч доларів, "Орлан-10" теж десь такий порядок цифр. А ракета до ПЗРК Stinger коштує приблизно 800 тисяч доларів", - порівняв Катков.

Він також звернув увагу, що видання The Telegraph, ймовірно, допустило помилку у своєму матеріалі про Sting. Видання стверджувало, що дрони здатні розганятися до швидкості 100 миль на годину (близько 160 км на годину). При цьому "Шахеди" летять зі швидкістю 180 км на годину і для їх перехоплення швидкість Sting повинна бути вищою в 1,5 або 2 рази.

"Саме тому спільнота "Дікі Шершні" (розробники Sting - ред.) вже опублікували відео своєї розробки, створення зенітного дрону, що розганяється до 320 км/год", - додав експерт.