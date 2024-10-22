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Эксперт о дронах-перехватчиках Sting: позволят уничтожать "Шахеды" дешево

Иллюстративное фото: Украина планирует перехватывать "Шахеды" новым способом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Разработка в Украине дронов-перехватчиков Sting является очень важной. Такое решение позволит сбивать дроны-камикадзе "Шахед" самым дешевым способом.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Относительно того, почему это очень важно (речь о разработке Sting - ред.). Сейчас есть вопрос, что необходимо сбивать вражеские дроны по дешевке. Речь идет обо всех дронах - ложная цель, не ложная цель… Почему зенитные дроны? Потому что это объективно самое дешевое средство уничтожения воздушных целей типа дрон", - подчеркнул Катков. 

Он уточнил, что такие дроны будут стоить около 5 тысяч долларов при условии оснащения ночной камерой и машинным зрением для автосопровождения и автообнаружения цели. 

"Это будет супервариант, потому что "Шахеды" стоят где-то 200 тысяч долларов, "Орлан-10" тоже где-то такой порядок цифр. А ракета к ПЗРК Stinger стоит примерно 800 тысяч долларов", - сравнил Катков. 

Он также обратил внимание, что издание The Telegraph, вероятно, допустило ошибку в своем материале о Sting. Издание утверждало, что дроны способны разгоняться до скорости 100 миль в час (около 160 км в час). При этом “Шахеды” летят со скоростью 180 км в час и для их перехвата скорость Sting должна быть выше в 1,5 или 2 раза.

"Именно поэтому сообщество "Дикі Шершні" (разработчики Sting - ред.) уже опубликовали видео своей разработки, создание зенитного дрона, разгоняющегося до 320 км/ч", - добавил эксперт. 

Украина разрабатывает перехватчики "Шахедов"

Напомним, вчера, 21 октября, The Telegraph написало, что в Украине разрабатывают беспилотники, которые смогут перехватывать "Шахеды". Ими операторы будут управлять при помощи очков виртуальной реальности.

Как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, такая инициатива позволить решить проблему вражеских дронов-камикадзе уже через несколько месяцев.

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