Эксперт о дронах-перехватчиках Sting: позволят уничтожать "Шахеды" дешево

"Относительно того, почему это очень важно (речь о разработке Sting - ред.). Сейчас есть вопрос, что необходимо сбивать вражеские дроны по дешевке. Речь идет обо всех дронах - ложная цель, не ложная цель… Почему зенитные дроны? Потому что это объективно самое дешевое средство уничтожения воздушных целей типа дрон", - подчеркнул Катков.

Он уточнил, что такие дроны будут стоить около 5 тысяч долларов при условии оснащения ночной камерой и машинным зрением для автосопровождения и автообнаружения цели.

"Это будет супервариант, потому что "Шахеды" стоят где-то 200 тысяч долларов, "Орлан-10" тоже где-то такой порядок цифр. А ракета к ПЗРК Stinger стоит примерно 800 тысяч долларов", - сравнил Катков.

Он также обратил внимание, что издание The Telegraph, вероятно, допустило ошибку в своем материале о Sting. Издание утверждало, что дроны способны разгоняться до скорости 100 миль в час (около 160 км в час). При этом “Шахеды” летят со скоростью 180 км в час и для их перехвата скорость Sting должна быть выше в 1,5 или 2 раза.

"Именно поэтому сообщество "Дикі Шершні" (разработчики Sting - ред.) уже опубликовали видео своей разработки, создание зенитного дрона, разгоняющегося до 320 км/ч", - добавил эксперт.