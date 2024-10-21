Експерт про дрони-перехоплювачі: за кілька місяців побачимо вирішення проблеми "Шахедів"

За його словами, раніше активно порушувалося питання, чому російські розвідувальні дрони можуть залітати настільки вглиб території України.

"Зараз ми бачимо активну роботу наших ударних безпілотників, які перехоплюють такі повітряні цілі. Тому зрозуміло, що за кілька місяців ми побачимо вирішення проблеми ударних дронів "Шахед" за рахунок перехоплення таких засобів ураження", - зазначив Храпчинський.

Він уточнив, що слід пам'ятати про спроби Росії знайти нові рішення для того, щоб ускладнити роботу сил протиповітряної оборони України.

"Водночас поки рано розкривати деталі щодо Sting. Я відношуся до виробників, які припускають, що є певні дані, які можуть розкрити технологію або тактику використання", - додав експерт.