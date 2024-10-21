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Експерт про дрони-перехоплювачі: за кілька місяців побачимо вирішення проблеми "Шахедів"

Ілюстративне фото: Україна зможе вирішити проблему "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Україна може вже за кілька місяців вирішити проблему атак дронів-камікадзе "Шахед". У цьому допоможуть нові дрони-перехоплювачі Sting.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

За його словами, раніше активно порушувалося питання, чому російські розвідувальні дрони можуть залітати настільки вглиб території України.

"Зараз ми бачимо активну роботу наших ударних безпілотників, які перехоплюють такі повітряні цілі. Тому зрозуміло, що за кілька місяців ми побачимо вирішення проблеми ударних дронів "Шахед" за рахунок перехоплення таких засобів ураження", - зазначив Храпчинський.

Він уточнив, що слід пам'ятати про спроби Росії знайти нові рішення для того, щоб ускладнити роботу сил протиповітряної оборони України.

"Водночас поки рано розкривати деталі щодо Sting. Я відношуся до виробників, які припускають, що є певні дані, які можуть розкрити технологію або тактику використання", - додав експерт.

Дрони Sting

Нагадаємо, раніше The Telegraph написало, що в Україні розробляють безпілотники Sting, які зможуть перехоплювати "Шахеди".

Зокрема, вони будуть обладнані системою наведення на основі штучного інтелекту.

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Війна в УкраїніДрониАтака дронів