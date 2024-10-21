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Эксперт о дронах-перехватчиках: через несколько месяцев увидим решение проблемы "Шахедов"

Иллюстративное фото: Украина сможет решить проблему "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Украина может уже через несколько месяцев решить проблему атак дронов-камикадзе "Шахед". В этом помогут новые дроны-перехватчики Sting.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

По его словам, ранее активно поднимался вопрос, почему российские разведывательные дроны могут залетать настолько вглубь территории Украины. 

"Сейчас мы видим активную работу наших ударных беспилотников, перехватывающих такие воздушные цели. Поэтому понятно, что через несколько месяцев мы увидим решение проблемы ударных дронов "Шахед" за счет перехвата таких средств поражения", - отметил Храпчинский. 

Он уточнил, что следует помнить о попытках России найти новые решения для того, чтобы усложнить работу силам противовоздушной обороны Украины. 

"Вместе с тем пока рано раскрывать детали по Sting. Я отношусь к производителям, которые предполагают, что есть определенные данные, которые могут раскрыть технологию или тактику использования.", - добавил эксперт. 

Дроны Sting

Напомним, ранее The Telegraph написало, что в Украине разрабатывают беспилотники Sting, которые смогут перехватывать "Шахеды".

В частности, они будут оборудованы системой наведения на основе искусственного интеллекта.

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