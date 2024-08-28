Експерт допустив вихід ЗСУ з Курської області: не будуть тримати позиції для картинки на карті

Російські військові можуть повернути території Курської області, що нині підконтрольні Збройним силам України. Україна не триматиме території заради "картинки на карті".

Експерт зазначив, що швидко повернути території Курської області росіянам не вдасться. Однак все буде залежати від того, скільки сил та техніки залучить для цього Кремль.

"Швидко їм це зробити не вдасться. Але, дивлячись на те, що вони там спробують застосувати, скільки людей, скільки техніки, то цілком можливо, що нам не варто буде там тримати оборону. Знову ж таки, тримати позиції для того, щоб комусь подобалося дивитися на мапу DeepState, ніхто не буде", - наголосив Гетьман.

На його думку, якщо виникне небезпека якихось серйозних негараздів для української армії, то буде віддано наказ відходити.

"В цьому нічого поганого немає, це не означає програш у війні", - пояснив Гетьман.

Експерт також зауважив, що росіяни спробують витіснити ЗСУ з Курської області.

"Вони будуть намагатися нас звідти витиснути. Я впевнений, що у нас є плани, як був план захопити територію ворога, так само у нас є план, що робити, якщо ворог зосередить сили (для контратаки - ред.)", - пояснив він.