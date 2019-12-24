Эксперт дал прогноз курса доллара на 2020 год

В начале 2020 года стоит ожидать продолжение укрепления гривны и ее достаточно высокой стабильности как минимум до конца первого квартала. Об этом в интервью РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Как отметил аналитик, курс доллара на конец первого квартала прогнозируется в диапазоне 22,5-23,5 грн/доллар, на конец года при сохранении благоприятной конъюнктуры - не выше 24,5 грн/доллар.

Иосуб напомнил, что текущий тренд на укрепление гривны к доллару начался с конца октября, а начиная с декабря гривна на межбанковском рынке укреплялась практически ежедневно. По его словам, основными факторами укрепления гривны стали высокий приток средств нерезидентов для покупки ОВГЗ (порядка 4 млрд долларов с начала года), высокий урожай сельхозкультур и благоприятные экспортные цены на них.

"К благоприятным факторам стоит добавить предварительные договоренности с МВФ по новой программе, которая предусматривает кредитную поддержку на 5,5 млрд долларов. Из последних новостей стоит отметить контракт на пять лет по транзиту российского газа и согласие "Газпрома" оплатить 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража", - добавил он.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Минэкономики прогнозирует, что курс будет более крепким.

Отметим, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.