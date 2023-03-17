Експерт про бажання України швидко вступити в ЄС: "шапкозакидання" може нашкодити

Про це розповів голова Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак для матеріалу РБК-Україна "Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати".

Він вважає, що офіційні особи повинні бути обачнішими з заявами про темпи вступу України в ЄС, аби не створити самим собі проблем. Таке "шапкозакидання" з боку української влади, на думку експерта, може позитивно спрацювати на внутрішню аудиторію, але водночас викликати невдоволення зовнішньої.

"Ми такими заявами можемо дещо ускладнити собі роботу щодо початку переговорів. Для внутрішнього споживача – це ОК. А для зовнішнього – це скоріше загроза, бо швидкий рух може не відповідати їхньому очікуванню від розширення ЄС", - пояснив експерт.

За словами Максака, швидке входження до складу ЄС великої країни, у якої ще не реформовані інституції, може розглядатися як загроза європейським принципам. В результаті може бути політичне блокування. Зараз же головним завданням України має бути початок переговорів, але після цього можна буде боротися за наступну "медаль".

Наразі пріоритетом мають бути переговори, які, на думку експерта, реально почати до кінця цього року. За його словами, це буде залежати як від прогресу України, так і від політичної волі з боку Євросоюзу. Крім того, переговори важливо розпочати саме цьогоріч, оскільки у 2024 році в ЄС розпочнеться виборчий процес і такі складні питання, як розширення, відійдуть на другий план.

"Наступного року починається новий цикл, починаються вибори до Європарламенту. Тому вони будуть мати менше апетиту до таких важких рішень. Тому зараз у нас унікальне вікно можливостей. Це розуміють і в Києві, і в Брюсселі. І не треба закидати шапки, що ми все виконали і тільки чекаємо рішення з європейського боку. Навіть, якщо ми виконаємо всі умови, то нас чекає ще велика робота і політиків, і дипломатів, щоб адвокатувати політичне рішення. Маємо взяти цього воза і тягнути вперед", - наголосив Максак.