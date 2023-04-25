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Эксперимент для Бородянки и не только. Шесть городов Украины будут восстанавливать по-новому

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Вторник 25 апреля 2023 15:11
Эксперимент для Бородянки и не только. Шесть городов Украины будут восстанавливать по-новому Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Кабинет министров утверждает постановление, согласно которому будут определены шесть населенных пунктов, восстановление которых будет проходить комплексно и по новым принципам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании.

Как отметил Шмыгаль, основным принципом постановления является "отстроить лучше, чем было". В частности, речь идет о населенных пунктах:

  • Бородянка Киевской области;
  • Мощун Киевской области;
  • Тростянец Сумской области;
  • Посад-Покровское Херсонской области;
  • Циркуны Харьковской области;
  • Ягодное Черниговской области;

По словам премьер-министра, вышеуказанные населенные пункты потерпели страшные разрушения, в связи с чем их восстановление будет происходить комплексно.

"Это значит, что будут восстанавливать НЕ отдельные здания и сооружения, а все - с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов", - пояснил Шмыгаль.

В то же время премьер отметил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не затронет другие населенные пункты.

"Восстановление уже продолжается по всей стране. Этот документ - о поиске наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно", - отметил премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня Европейский союз выделил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи нашей стране. Германия, со своей стороны, выделит 3 млн евро на проект "Развитие промышленного потенциала, политика и диагностика для зеленого восстановления Украины"

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