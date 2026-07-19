Експеримент на 500 років: вчені запустили дослідження, фіналу якого не побачать

Життя, що ігнорує людські мірки

Ідея експерименту виникла після кількох виняткових знахідок. Свого часу астробіолог Чарльз Кокелл випадково забув висушену чашку Петрі з бактеріями Chroococcidiopsis на 10 років, а після виявлення з'ясував, що клітини досі живі.

Цікаво те, що біологам уже вдавалося успішно оживляти бактерії з:

118-річних консервних банок із м'ясом;

шматочків бурштину та кристалів солі, вік яких становить мільйони років (хоча останні випадки досі викликають дискусії у науковій спільноті).

Як зазначає німецький мікробіолог Ральф Меллер, такі приклади доводять, що тривалість життя на нашій планеті не обмежується звичними для людини стандартами часу.

Щоб повністю це усвідомити, вважає науковець, потрібні дослідження, які виходять далеко за межі середньої тривалості людського життя.

Скляні ампули з бактерією Chroococcidiopsis з Музею природознавства у Лондоні (фото: Wikimedia Commons)

Анатомія 500-річного дослідження

Унікальний експеримент складається з 800 простих скляних ампул. Усередині них містяться висушені бактерії двох видів: Chroococcidiopsis та Bacillus subtilis.

Усі пробірки герметично запечатали за допомогою полум'я.

Щоб забезпечити чистоту експерименту, науковці розділили зразки на дві групи:

Захищені свинцем: половина ампул отримала спеціальне свинцеве покриття, яке захищає бактерії від згубного впливу природної радіації (радону та космічних променів), що руйнує ДНК.

Без захисту: інша половина залишилася у звичайному стані для порівняння результатів.

Для безпеки дослідники створили точний дублікат усього набору пробірок і передали його на зберігання до Музею природознавства у Лондоні.

Графік перевірки розписаний на століття вперед. Протягом перших 24 років експерименту вчені мають відкривати та тестувати пробірки кожні два роки.

Після цього, починаючи з 2038 року і аж до 2514 року, аналіз проводитимуть лише один раз на чверть століття - кожні 25 років.

Перший офіційний звіт із результатами початкового етапу дослідження науковці вже опублікували.