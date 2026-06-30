Ексочільнику Мінкульту Карандєєву обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва у вівторок, 30 червня, обрав ексочільнику Мінкульту Ростиславу Карандєєву запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це РБК-Україна повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

"Печерський районний суд сьогодні обрав колишньому виконуючому обов’язки міністра культури запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - розповіла вона.

Ростислав Кандєєв обіймав посаду т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України з липня 2023-го по вересень 2024 року.

Нагадаємо, Карандєєву повідомили про підозру у допомозі з виїздом за кордон 20 червня. Слідство встановило, що чоловіки залишали країну під виглядом музичного гурту, який виїжджав на благодійні концерти за кордон.

У документах їх зазначали учасниками колективу, хоча до музичної діяльності вони фактично не мали стосунку. Встановлено, що схема дозволила залишити територію України вісьмом чоловікам призовного віку.