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Ексочільнику Мінкульту Карандєєву обрали запобіжний захід

17:17 30.06.2026 Вт
1 хв
Колишній посадовець підозрюється у допомозі з виїздом за кордон
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Ексочільнику Мінкульту Карандєєву обрали запобіжний захід Фото: Ростислав Карандєєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Печерський районний суд Києва у вівторок, 30 червня, обрав ексочільнику Мінкульту Ростиславу Карандєєву запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це РБК-Україна повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

"Печерський районний суд сьогодні обрав колишньому виконуючому обов’язки міністра культури запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - розповіла вона.

Ростислав Кандєєв обіймав посаду т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України з липня 2023-го по вересень 2024 року.

Нагадаємо, Карандєєву повідомили про підозру у допомозі з виїздом за кордон 20 червня. Слідство встановило, що чоловіки залишали країну під виглядом музичного гурту, який виїжджав на благодійні концерти за кордон.

У документах їх зазначали учасниками колективу, хоча до музичної діяльності вони фактично не мали стосунку. Встановлено, що схема дозволила залишити територію України вісьмом чоловікам призовного віку.

Нагадаємо, у січні СБУ затримала першого заступника голови однієї з районних держадміністрацій Києва Олександра Смика за підозрою у причетності до схеми з ухилення від мобілізації.

Крім того, у квітні були затримані двоє помічників чинних народних депутатів України. Вони продавали підроблені документи для ухилення від мобілізації.

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