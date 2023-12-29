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Ексочільник управління юстиції в Криму Коровченко відреагував на розслідування щодо поїздок на окуповані території

Фото: ексочільник управління юстиції в Криму Коровченко відреагував на розслідування щодо поїздок на окуповані території (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Колишній очільник управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму, а нині український підприємець і благодійник Сергій Коровченко відреагував на інформацію щодо його можливих поїздок в окупований Крим у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коровченка в Facebook.

На його думку, ця інформація може бути "елементом кампанії із захисту колишнього співробітника СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді".

"Весь матеріал "Громадського" базується виключно на плівках, наданих Кулінічем. Поява та виготовлення цих плівок пояснюється тим, що московським кураторам Кулініча не сподобалися мої дії, спрямовані на недопущення легітимізації псевдореферендуму", - вважає Коровченко.

За його словами, сам Кулініч у роки перед повномасштабним російським вторгненням відповідав за безпекову роботу України по Криму. Саме він, за версією слідства, був одним із агентів держави-агресора, завдяки діям яких, ворогом було окуповано південь України.

Також Коровченко закликав журналістів "бути уважними та не ставати інструментами у російських інформаційних операціях".

Нагадаємо, Олег Кулініч був затриманий українськими правоохоронцями в липні 2022 року. За словами голови СБУ Василя Малюка, відстеження дій Кулініча почалося ще в 2021 році. Саме тоді зʼявилися записи розмов Кулініча та посадовця часів правління Януковича Володимира Сівковича в інтересах ФСБ російської федерації.

За висновком слідчих, Кулініч збирав та передавав Сівковичу інформацію, яка становила оперативний інтерес для російських спецслужб, а також чинив вплив на прийняття окремими особами з-поміж керівництва СБУ рішень щодо організаційно-штатних змін в структурі СБУ, чим допомагав Росії проводити підривну діяльність проти України.

В період з 2006 по 2008 рік Кулініч був віце-президентом державного підприємства "Енергоатом", яке очолював Андрій Деркач, що на сьогодні перебуває під санкціями України та США. Починаючи з 2009 року він підтримував тісні звʼязки з іншими високопосадовцями уряду Януковича та високопоставленими священниками Московського патріархату.

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