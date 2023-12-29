Экс-начальник управления юстиции в Крыму Коровченко отреагировал на расследование поездок на оккупированные территории

По его мнению, эта информация может быть "элементом кампании по защите бывшего сотрудника СБУ Олега Кулинича, обвиняемого в государственной измене".

"Весь материал "Громадського" базируется исключительно на пленках, предоставленных Кулиничем. Появление и изготовление этих пленок объясняется тем, что московским кураторам Кулинича не понравились мои действия, направленные на недопущение легитимизации псевдореферендума", - считает Коровченко.

По его словам, сам Кулинич в годы перед полномасштабным российским вторжением отвечал за работу по безопасности Украины по Крыму. Именно он, по версии следствия, был одним из агентов государства-агрессора, благодаря действиям которых врагом был оккупирован юг Украины.

Также Коровченко призвал журналистов "быть внимательными и не становиться инструментами в российских информационных операциях".

Напомним, Олег Кулинич был задержан украинскими стражами порядка в июле 2022 года. По словам главы СБУ Василия Малюка, отслеживание действий Кулинича началось еще в 2021 году. Именно тогда появились записи разговоров Кулинича и должностного лица правления Януковича Владимира Сивковича в интересах ФСБ российской федерации.

По заключению следователей, Кулинич собирал и передавал Сивковичу информацию, представляющую оперативный интерес для российских спецслужб, а также оказывал влияние на принятие отдельными лицами из руководства СБУ решений по организационно-штатным изменениям в структуре СБУ, чем помогал России проводить подрывную деятельность против Украины.

В период с 2006 по 2008 год Кулинич был вице-президентом государственного предприятия "Энергоатом", которое возглавлял Андрей Деркач, на сегодня находящийся под санкциями Украины и США. Начиная с 2009 года, он поддерживал тесные связи с другими чиновниками правительства Януковича и высокопоставленными священниками Московского патриархата.