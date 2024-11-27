Екснардепа Царьова заочно засудили до 8 років в'язниці

Колишнього народного депутата та колаборанта Олега Царьова заочно засудили до 8 років тюрми. Також суд ухвалив рішення конфіскували його майно на 460,6 млн гривень.

"Колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні. Цього разу його визнано винним у фінансуванні збройної агресії Росії", - повідомили у СБУ.

Зазначається, що оскільки зловмисник переховується від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Окрім увʼязнення, суд постановив конфіскувати все наявне в нього майно:

земельну ділянку площею 0,15 га у Київській області;

квартиру у Дніпрі;

обʼєкти нерухомості в тимчасово окупованому Криму: готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі.

Загальна вартість конфіскованого майна Царьова - 460,6 млн гривень.

За матеріалами справи, екснардеп-регіонал регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.



На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення екснардепа до відповідальності за злочини проти України.