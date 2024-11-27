Екснардепа Царьова заочно засудили до 8 років в'язниці
Колишнього народного депутата та колаборанта Олега Царьова заочно засудили до 8 років тюрми. Також суд ухвалив рішення конфіскували його майно на 460,6 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України.
"Колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні. Цього разу його визнано винним у фінансуванні збройної агресії Росії", - повідомили у СБУ.
Зазначається, що оскільки зловмисник переховується від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
Окрім увʼязнення, суд постановив конфіскувати все наявне в нього майно:
- земельну ділянку площею 0,15 га у Київській області;
- квартиру у Дніпрі;
- обʼєкти нерухомості в тимчасово окупованому Криму: готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі.
Загальна вартість конфіскованого майна Царьова - 460,6 млн гривень.
За матеріалами справи, екснардеп-регіонал регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення екснардепа до відповідальності за злочини проти України.
Справа Царьова
Нагадаємо, колишньому українському нардепу Олегу Царьову оголошено підозру за двома статтями. Прокуратура інкримінує йому державну зраду і посягання на територіальну цілісність України.
Зокрема, справа за звинуваченням Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України перебувала в суді з 2017 року.
Раніше Царьова засудили до 12 років в'язниці, визнавши винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу. Крім того, у листопаді 2023 року йому оголосили про підозру у ще одній справі. Цього разу за фінансування екс-політиком російських силовиків у тимчасово окупованому Криму.
Царьов був нардепом від "Партії регіонів", після Майдану 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру і відкрито виступив за "референдуми" в Донецькій і Луганській областях. Пізніше оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".
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