Экс-нардепа Царева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

Бывшего народного депутата и коллаборанта Олега Царева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы. Также суд принял решение конфисковать его имущество на 460,6 млн гривен.

"Бывший народный депутат Олег Царев получил тюремный приговор в еще одном уголовном производстве. На этот раз он признан виновным в финансировании вооруженной агрессии России", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном разбирательстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Кроме заключения, суд постановил конфисковать все имеющееся у него имущество:

земельный участок площадью 0,15 га в Киевской области;

квартиру в Днепре;

объекты недвижимости во временно оккупированном Крыму: гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки.

Общая стоимость конфискованного имущества Царева - 460,6 млн гривен.

По материалам дела, экс-нардеп-регионал регулярно финансирует бюджет страны-агрессора посредством уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов.



На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Царева виновным по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению экс-нардепа к ответственности за преступления против Украины.