Екскурсія в Швейцарських Альпах закінчилася трагедією, у карети з туристами відмовили гальма

У Швейцарії загинула туриста, ще 12 людей отримали поранення через аварію за участю кінних екіпажів у долині Верхнього Енгадину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF .

Деталі смертельної ДТП

Інцидент стався під час повернення групи з 40 швейцарських туристів з екскурсії долиною Валь-Розег до Понтрезіни. У перевезенні брали участь два кінних екіпажі.

На спуску візник однієї з упряжок виявив несправність гальм. У спробі збавити швидкість він спрямував коней на рівну ділянку дороги. Під час маневру один із коней упав, що призвело до втрати стійкості всієї конструкції.

У результаті екіпаж, що складався з карети та двох пасажирських трейлерів, з'їхав з дороги та на швидкості врізався у дерево.

Інформація про постраждалих

Унаслідок сильного зіткнення кілька пасажирів випали з трейлерів:

Одна людина загинула - 73-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, і померла безпосередньо на місці події.

Травмовані - 12 пасажирів дістали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості, двоє з них перебувають у важкому стані.

Для екстреної евакуації потерпілих залучили три гелікоптери та чотири бригади швидкої допомоги.

Усіх поранених розподілили по лікарнях кантону Граубюнден. Пасажирам, які не зазнали фізичних травм, надали медичну та психологічну допомогу в Понтрезіні.

Розслідування трагедії

Наразі правоохоронні органи з'ясовують усі обставини та технічні причини аварії.

Прокуратура кантону Граубюнден разом із місцевою поліцією розпочали офіційне розслідування.