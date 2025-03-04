З ексклюзивним тюнінгом: унікальний Mercedes-Benz 500 SEL продадуть на аукціоні

На аукціоні Sotheby's продадуть унікальний Mercedes-Benz 500 SEL директора американського підрозділу AMG. Седан на прізвисько Blueberry був побудований для засновника AMG North America Річарда Буксбаума.

Седан Mercedes-Benz 500 SEL 5.0 AMG на прізвисько Blueberry був подарований співзасновником AMG Гансом-Вернером Ауфрехтом своєму американському колезі з AMG North America Річарду Буксбауму. Назву машина отримала за оригінальний колір – Lapis Blue Metallic. Mercedes-Benz в нього фарбували лише чотири роки – з 1980 по 1984-й.

Ідея пофарбувати 500 SEL у синій прийшла Ауфрехту після розмови з Буксбаумом, коли той поскаржився на неможливість знайти автомобіль у яскравому кольорі. І оскільки це був різдвяний подарунок від AMG, перефарбуванням справа не обмежилася. Велюровий салон замінили на шкіряний кольору Orion Grey, причому дверні карти виготовили в ательє Gemballa. Фахівці AMG також встановили чотириспицеве ​​кермо Italvolanti Corsa, фірмові прилади та крісла від купе S-Class.

Аеродинамічний обвіс, колеса – все це теж було новим. У підвісці седана з'явилися амортизатори Bilstein, але гальма залишилися штатними. Як і бензиновий V8 на 5,0 літра потужністю 269 к.с., якому додали виготовлену на замовлення спортивну вихлопну систему.

У 1986 році Blueberry купив мільярдер Рік Коен. Потім автомобіль знову ненадовго повернувся до Буксбаума, але остаточне возз'єднання сталося лише 2022-го. На реставрацію седана не пошкодували часу і грошей. За механіку відповідала чиказька майстерня The Last Detail, за косметику – Drycenation. На роботи загалом витратили понад 100 тисяч доларів.