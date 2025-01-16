Ексклюзив для України. Що відомо про ЗРК Gravehawk, які поставить Британія

Із заяви на сайті британського уряду випливає, що система Gravehawk розроблена в короткий час спеціально для задоволення потреб України. Проєкт фінансується спільно Великою Британією і Данією.

Це інноваційна система розміром з морський контейнер, яка може застосовувати ракети класу "повітря-повітря" і виконувати роль наземної ППО. А також використовувати українські ракети, які є на озброєнні ЗСУ.

Фото: зображення ймовірного ЗРК Gravehawk (defence-ua.com)

"В умовах, коли Україна постійно зазнає російських обстрілів, система Gravehawk посилить її протиповітряну оборону і дасть змогу захистити міста, війська та найважливіші об'єкти інфраструктури", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що два прототипи системи Gravehawk були випробувані в Україні у вересні. Ще 15 комплексів будуть випробувані у 2025 році.

Який вигляд має система Gravehawk

Аналітики Defense Express звертають увагу, що в серпні 2023 року британські ЗМІ писали про передачу кількох нових ЗРК на шасі вантажівки SupaCat, які використовують ракети AIM-132 ASRAAM.

Пізніше з'явилося відео від Повітряних сил з нічною роботою неназваного ЗРК з такими ракетами, яке не давало змоги розглянути систему повністю.

А в лютому з'явилося відео, зняте вдень, на якому зафіксовано цей комплекс на шасі SupaCat.

"І зараз все вказує на те, що цей ЗРК і називається Gravehawk", - вважають у Defense Express.

На що здатний Gravehawk

Що стосується можливості використання українських ракет, то вона не виключена, оскільки AIM-132 ASRAAM має інфрачервону головку самонаведення.

"Тому завдання установки може полягати лише в тому, щоб спрямувати ракету в бік цілі і дочекатися, поки вона самостійно не захопить її", - вважають аналітики.

Вони також вважають, що дальність пуску ракети з землі навряд чи перевищує 10-15 км.

Українською ракетою, яка може бути інтегрована в Gravehawk, є Р-73, яка вже використовується в ЗРК "Оса". А також на морських дронах Magura V5, при цьому вже успішно вразивши російські вертольоти, пише Defense Express.