Экс-руководителя киевского метро объявили в розыск

Полиция объявила в розыск бывшего руководителя Киевского метрополитена Виктора Брагинского. Его подозревают в служебной халатности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу Министерства внутренних дел.

Виктора Брагинского разыскивают по 2 ст. 367 Уголовного кодекса - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия. Мера пресечения в отношении фигуранта не применялась.

В розыск его объявило Управление стратегических расследований в городе Киеве Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В электронной базе МВД Брагинский указан как лицо, которое "скрывается от органов досудебного расследования".

Подтопление метро в Киеве

Напомним, в декабре 2023 года в Киеве произошло подтопление станций метро "Демеевская" и "Лыбедская". В результате этого часть синей ветки метрополитена закрыли на ремонт.

По данным следствия, разрушение конструкций тоннеля длилось около 14 лет. Из-за сокрытия фактов критического состояния сооружения произошла авария.

23 июля 2024 года двум чиновникам метрополитена было вручено подозрение. В ноябре бывшему руководителю Киевского метрополитена Виктору Брагинскому тоже объявили подозрение по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

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