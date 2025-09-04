ua en ru
Ексголові Хмельницької МСЕК дозволили вийти із СІЗО під заставу

Четвер 04 вересня 2025 15:43
UA EN RU
Ексголові Хмельницької МСЕК дозволили вийти із СІЗО під заставу Фото: Тетяна Крупа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Суд пом'якшив запобіжний захід колишній керівниці МСЕК Хмельницької області. Мова про заставу в розмірі 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд у Telegram.

У ВАКС не називають ім'я фігурантки, але джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться про скандальну Тетяну Крупу. При цьому, за їхніми даними, заставу за Крупу поки не вносили.

Як зазначили в суді, під час засідання клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжного заходу Крупі було частково задоволено.

"Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу в розмірі 20 000 000 гривень", - уточнили у ВАКС.

Також там звернули увагу, що загальний строк тримання під вартою під час досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців - у кримінальних провадженнях про тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Станом на зараз Крупа перебуває в СІЗО вже 11 місяців.

Також суд зобов'язав Крупу прибувати на кожну вимогу до слідчого, прокурора чи суду і до 04.11.2025 виконувати обов'язки.

У чому підозрюють Крупу

Справу екскерівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи розслідують через підозри в незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей у декларації.

За даними слідства, обшуки 3-4 жовтня 2024 року виявили в сім'ї великі суми готівки та майно: вилучено мільйони доларів і євро, а також зафіксовано володіння десятками об'єктів нерухомості та кількома автомобілями. Спочатку Печерський райсуд обрав Крупі тримання під вартою з альтернативою великої застави, згодом справу передали до НАБУ, а арешт неодноразово продовжували і коригували розмір застави.

Нагадаємо, раніше для Крупи діяв запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 56 млн гривень.

Хмельницька область МСЕК Суд Корупція
