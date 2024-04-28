Ексглава МЗС Литви пожартував про Кримський міст. Росіяни накинулися з погрозами

Напередодні Лінкявічюс оприлюднив у своїх соцмережах жарт про Кримський міст, натякаючи, що Україна може знищити його.

"Якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще є час", - написав він.

Перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський пригрозив литовському дипломату. Він назвав Лінкявічюса "слухняною балтійською болонкою США" і заявив, що колишній міністр у "судний день" пожалкує про такі слова.