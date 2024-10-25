ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-футболист сборной Украины стал директором клуба в Бразилии

Бразилия, Пятница 25 октября 2024 16:29
UA EN RU
Экс-футболист сборной Украины стал директором клуба в Бразилии Фото: Марлос (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Натурализованный бразилец Марлос, десять лет проведший в УПЛ и игравший за национальную команду Украины, у себя на родине стал генеральным директором клуба "Сан-Жозеэнсе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

"Сан-Жозенсе" представляет Сан-Жозе-дус-Пиньяйс – родной город Марлоса. Клуб играет в Лиге Паранаэнсе – чемпионате штата Прана.

Эта лига занимает пятое место по силе в Бразилии, после чемпионатов четырех штатов – Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул и Минас-Жерайс, в которых базируются 12 самых титулованных клубов-грандов страны. Самыми известными представителями Лиги Паранаэнсе являются "Коритиба" и "Атлетико Паранаэнсе".

"Сначала я собираюсь сосредоточиться на трех задачах: повысить профессионализм организационной структуры клуба, собрать и сформировать качественный состав и реализовать свою мечту – уделить особое внимание юным спортсменам", – прокомментировал свое назначение 36-летний Марлос.

Экс-футболист сборной Украины стал директором клуба в Бразилии

Кто такой Марлос

Воспитанник футбольного клуба "Коритиба". На родине также играл за "Сан-Паулу", затем провел год в уругвайском "Рентистасе".

В 2012 году оказался в Украине, где сначала провел два сезона в харьковском "Металлисте". А с 2014 по 2021 год защищал цвета донецкого "Шахтера". В составе "горняков" выиграл 12 трофеев, в том числе четырежды становился чемпионом Украины.

28 сентября 2017 получил украинское гражданство. Сыграл за сборную Украины 27 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. В составе "сине-желтых" был участником Евро-2020.

В начале 2022 года Марлос покинул Украину и вернулся в Бразилию. Там в течение года выступал за "Атлетико Паранаэнсе". В мае 2024 футболист официально завершил карьеру.

Ранее Мудрик стал любимцем фанатов "Челси".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия Шахтер Футбол
NEWS
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция