Экс-звезда "Шахтера" возглавил скромный клуб на родине
Бывший полузащитник сборной Бразилии Элано Блумер стал главным тренером клуба серии B "Наутико". На пике карьеры он провел 2,5 сезона за донецкий "Шахтер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
41-летний специалист трудоустроился в штате Пернамбуку. Главной задачей молодого тренера станет спасение "опоссумов" от вылета в 3-й дивизион.
Элано начал тренерскую карьеру в 2017 году с должности ассистента в родном "Сантосе". Тогда же он дважды возглавлял гранд в статусе и. о. главного тренера. Самостоятельно тренировал "Интернасьонал" из Лимейры, "Фигейренсе" и "Ферровиарию".
Элано-футболист после четырех сезонов в "Сантосе" перебрался в "Шахтер" в феврале 2005 года. В составе "горняков" провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 8 ассистов. С дончанами завоевал 2 чемпионства и Суперкубок Украины, а затем за 12 млн евро перешел в "Манчестер Сити".
Также Элано выступал за "Галатасарай", "Сантос", "Гремио", "Фламенго", индийский "Ченнайин". В составе сборной Бразилии триумфовал на Копа Америка-2007 и Кубке конфедераций два года спустя.
"Наутико" – 24-кратный чемпион штата Пернамбуку. Лучшим результатом в чемпионате Бразилии остается 6-е место в сезоне-1984.
Elano Blumer é o novo treinador do Náutico para a sequência da Série B.— Náutico (@nauticope) July 20, 2022
O treinador está em Campinas e irá acompanhar o jogo de hoje, contra a Ponte Preta, em um dos camarotes do estádio.
Saiba mais: https://t.co/2AdmK3jR2k pic.twitter.com/AXeWmWUanD
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