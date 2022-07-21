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Экс-звезда "Шахтера" возглавил скромный клуб на родине

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Бразилия, Четверг 21 июля 2022 14:17
Экс-звезда "Шахтера" возглавил скромный клуб на родине Фото: Элано Блумер нашел новый клуб (facebook.com/elanoblumer)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник сборной Бразилии Элано Блумер стал главным тренером клуба серии B "Наутико". На пике карьеры он провел 2,5 сезона за донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

41-летний специалист трудоустроился в штате Пернамбуку. Главной задачей молодого тренера станет спасение "опоссумов" от вылета в 3-й дивизион.

Элано начал тренерскую карьеру в 2017 году с должности ассистента в родном "Сантосе". Тогда же он дважды возглавлял гранд в статусе и. о. главного тренера. Самостоятельно тренировал "Интернасьонал" из Лимейры, "Фигейренсе" и "Ферровиарию".

Элано-футболист после четырех сезонов в "Сантосе" перебрался в "Шахтер" в феврале 2005 года. В составе "горняков" провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 8 ассистов. С дончанами завоевал 2 чемпионства и Суперкубок Украины, а затем за 12 млн евро перешел в "Манчестер Сити".

Также Элано выступал за "Галатасарай", "Сантос", "Гремио", "Фламенго", индийский "Ченнайин". В составе сборной Бразилии триумфовал на Копа Америка-2007 и Кубке конфедераций два года спустя.

"Наутико" – 24-кратный чемпион штата Пернамбуку. Лучшим результатом в чемпионате Бразилии остается 6-е место в сезоне-1984.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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