Екс-зірка "Шахтаря" очолив скромний клуб на батьківщині

Колишній півзахисник збірної Бразилії Елано Блумер став головним тренером клубу тамтешньої Серії B "Наутіко". На піку кар'єри він провів 2,5 сезони за донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

41-річний фахівець працевлаштувався у штаті Пернамбуку. Головним завданням молодого тренера стане порятунок "опосумів" від вильоту в 3-й дивізіон.

Елано розпочав тренерську кар'єру в 2017 році з посади асистента в рідному "Сантосі". Тоді ж він двічі очолював гранд у статусі в. о. головного тренера. Самостійно тренував "Інтернасьйонал" із Лімейри, "Фігейренсе" та "Ферровіарію".

Елано-футболіст після чотирьох сезонів у "Сантосі" перебрався в "Шахтар" у лютому 2005-го. У складі "гірників" провів 79 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі та віддав 8 асистів. Із донеччанами здобув 2 чемпіонства та Суперкубок України, а потім за 12 млн євро перейшов у "Манчестер Сіті".

Також Елано виступав за "Галатасарай", "Сантос", "Греміо", "Фламенго", індійський "Ченнаїн". У складі збірної Бразилії тріумфував на Копа Амеріка-2007 і Кубку конфедерацій два роки опісля.

"Наутіко" – 24-разовий чемпіон штату Пернамбуку. Найкращим результатом у чемпіонаті Бразилії залишається 6-те місце в сезоні-1984.