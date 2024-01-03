Екс-зірка збірної України залишився без клубу після безславного періоду
Колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка достроково розірвав контракт із румунським "Клужем".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
34-річний українець став вільним агентом на старті зимового трансферного вікна. Він домовився з грандом Румунії про дострокове розірвання договору.
Коноплянка достроково попрощався з "Клужем". Підписаний влітку контракт був чинним до кінця сезону. Досвідчений вінгер не зміг завоювати місце в обоймі "залізничників", провівши на полі сумарно лише 54 хвилини в чотирьох поєдинках.
У сезоні 2022/23 Коноплянка захищав кольори польської "Краковії". Там він зіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Навесні ветеран несподівано отримав виклик до збірної України та зіграв хвилину проти Англії (0:2).
Хто такий Євген Коноплянка
Уродженець Кропивницького (тоді – Кіровоград), вихованець місцевого "Олімпіка". У 16 років опинився в структурі "Дніпра".
Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2007/08. Зіграв у складі занепалого гранда 7 повних сезонів. Влітку 2015-го перейшов до іспанської "Севільї", але в Ла Лізі провів лише рік. Наступні три сезони відіграв у німецькому "Шальке", а потім ще два – в донецькому "Шахтарі".
Переможець Ліги Європи 2015/16 зі "Севільєю" і чемпіон України з "гірниками". Посеред сезону 2021/22 опинився в "Краковії". У складі збірної України дебютував у 2010 році та загалом провів 87 поєдинків (10 голів), учасник Євро-2012 та Євро-2016.
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