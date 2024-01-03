Экс-звезда сборной Украины остался без клуба после бесславного периода

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

34-летний украинец стал свободным агентом на старте зимнего трансферного окна. Он договорился с грандом Румынии о досрочном расторжении договора.

Коноплянка досрочно простился с "Клужем". Подписанный летом контракт действовал до конца сезона. Опытный вингер не смог завоевать место в обойме "железнодорожников", проведя на поле суммарно всего 54 минуты в четырех поединках.

В сезоне 2022/23 Коноплянка защищал цвета польской "Краковии". Там он сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативных передачи. Весной ветеран неожиданно получил вызов в сборную Украины и сыграл минуту против Англии (0:2).

Кто такой Евгений Коноплянка

Уроженец Кропивницкого (тогда – Кировоград), воспитанник местного "Олимпика". В 16 лет оказался в структуре "Днепра".

Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2007/08. Сыграл в составе падшего гранда 7 полных сезонов. Летом 2015-го перешел в испанскую "Севилью", но в Ла Лиге провел всего год. Следующие три сезона отыграл в немецком "Шальке", а затем еще два – в донецком "Шахтере".

Победитель Лиги Европы 2015/16 с "Севильей" и чемпион Украины с "горняками". Посреди сезона 2021/22 оказался в "Краковии". В составе сборной Украины дебютировал в 2010 году и провел 87 поединков (10 голов), участник Евро-2012 и Евро-2016.