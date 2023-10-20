UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-зірка УПЛ впійманий на вживанні допінгу: як покарають чемпіона світу

Фото: Папу Гомес (ліворуч) порушив антидопінгові правила (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної Аргентини та італійської "Монци" Папу Гомес здав позитивний тест на наявність заборонених речовин в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.

35-річний хавбек здав позитивний аналіз на допінг за лічені дні до переможного для "альбіселесте" Мундіалю в Катарі. Тепер аргентинець отримав 2 роки дискваліфікації.

Гомес у листопаді 2022 року виступав за іспанську "Севілью". На одному з тренувань нервіонців у нього взяли допінг-тест. На думку півзахисника, сліди забороненої речовини в організмі пов'язані з вживанням сиропу одного з дітей аргентинця. Він прийняв ліки без консультації з медперсоналом "Севільї".

Іспанський гранд і Гомес знали про загрозу дискваліфікації впродовж тривалого часу. Саме з цієї причини влітку аргентинський хавбек покинув лави нервіонців у статусі вільнго агента. Нещодавно він уклав контракт із "Монцою", але тепер нескоро одягне футболку ломбардців.

Колишня зірка харківського "Металіста" (24 матчі, 4 голи, 6 асистів у 2013-2014 рр.) на ЧС-2022 провів два матчі, в яких не відзначився результативними діями. Фінал Мундіалю проти збірної Франції він провів на лаві запасних. Наразі невідомо, чи подаватиме Гомес апеляцію.

До слова, раніше хавбек "Ювентуса" Погба здав позитивний допінг-тест на старті сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧМ-2022Чемпіонат ІталіїЗбірна Аргентини