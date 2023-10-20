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Экс-звезда УПЛ пойман на употреблении допинга: как накажут чемпиона мира

Фото: Папу Гомес (слева) нарушил антидопинговые правила (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Аргентины и итальянской "Монцы" Папу Гомес сдал положительный тест на наличие запрещенных веществ в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.

35-летний хавбек сдал положительный анализ на допинг за считанные дни до победного для "альбиселесте" Мундиаля в Катаре. Теперь аргентинец получил 2 года дисквалификации.

Гомес в ноябре 2022 года выступал за испанскую "Севилью". На одной из тренировок нервионцев у него взяли допинг-тест. По мнению полузащитника, следы запрещенного вещества в организме связаны с употреблением сиропа одного из детей аргентинца. Он принял лекарство без консультации с медперсоналом "Севильи".

Испанский гранд и Гомес знали об угрозе дисквалификации в течение длительного времени. Именно по этой причине летом аргентинский хавбек покинул ряды нервионцев в статусе свободного агента. Недавно он заключил контракт с "Монцой", но теперь нескоро наденет футболку ломбардцев.

Бывшая звезда харьковского "Металлиста" (24 матча, 4 гола, 6 ассистов в 2013-2014 гг.) на ЧМ-2022 провел два матча, в которых не отметился результативными действиями. Финал Мундиаля против сборной Франции он провел на скамейке запасных. Пока неизвестно, будет ли Гомес подавать апелляцию.

К слову, ранее хавбек "Ювентуса" Погба сдал положительный допинг-тест на старте сезона.

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