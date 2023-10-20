Екс-зірка УПЛ впійманий на вживанні допінгу: як покарають чемпіона світу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo .

35-річний хавбек здав позитивний аналіз на допінг за лічені дні до переможного для "альбіселесте" Мундіалю в Катарі. Тепер аргентинець отримав 2 роки дискваліфікації.

Гомес у листопаді 2022 року виступав за іспанську "Севілью". На одному з тренувань нервіонців у нього взяли допінг-тест. На думку півзахисника, сліди забороненої речовини в організмі пов'язані з вживанням сиропу одного з дітей аргентинця. Він прийняв ліки без консультації з медперсоналом "Севільї".

Іспанський гранд і Гомес знали про загрозу дискваліфікації впродовж тривалого часу. Саме з цієї причини влітку аргентинський хавбек покинув лави нервіонців у статусі вільнго агента. Нещодавно він уклав контракт із "Монцою", але тепер нескоро одягне футболку ломбардців.

Колишня зірка харківського "Металіста" (24 матчі, 4 голи, 6 асистів у 2013-2014 рр.) на ЧС-2022 провів два матчі, в яких не відзначився результативними діями. Фінал Мундіалю проти збірної Франції він провів на лаві запасних. Наразі невідомо, чи подаватиме Гомес апеляцію.