Экс-звезда УПЛ пойман на употреблении допинга: как накажут чемпиона мира
Полузащитник сборной Аргентины и итальянской "Монцы" Папу Гомес сдал положительный тест на наличие запрещенных веществ в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.
35-летний хавбек сдал положительный анализ на допинг за считанные дни до победного для "альбиселесте" Мундиаля в Катаре. Теперь аргентинец получил 2 года дисквалификации.
Гомес в ноябре 2022 года выступал за испанскую "Севилью". На одной из тренировок нервионцев у него взяли допинг-тест. По мнению полузащитника, следы запрещенного вещества в организме связаны с употреблением сиропа одного из детей аргентинца. Он принял лекарство без консультации с медперсоналом "Севильи".
Испанский гранд и Гомес знали об угрозе дисквалификации в течение длительного времени. Именно по этой причине летом аргентинский хавбек покинул ряды нервионцев в статусе свободного агента. Недавно он заключил контракт с "Монцой", но теперь нескоро наденет футболку ломбардцев.
Бывшая звезда харьковского "Металлиста" (24 матча, 4 гола, 6 ассистов в 2013-2014 гг.) на ЧМ-2022 провел два матча, в которых не отметился результативными действиями. Финал Мундиаля против сборной Франции он провел на скамейке запасных. Пока неизвестно, будет ли Гомес подавать апелляцию.
К слову, ранее хавбек "Ювентуса" Погба сдал положительный допинг-тест на старте сезона.
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