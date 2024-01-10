UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-зірка УПЛ опинився за ґратами: що накоїв улюбленець публіки

Фото: Клейтон Шав'єр у футболці "Металіста" (fc-metalist.com)
Автор: Антон Федорців

Віце-чемпіон України 2012/13 у складі харківського "Металіста" Клейтон Шав'єр заарештований бразильськими правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo Esporte.

40-річний колишній футболіст потрапив до буцегарні на батьківщині. Напередодні поліція арештувала чарівника м'яча за несплату аліментів.

Шав'єр заборгував 5900 євро. Борг за аліментами виник влітку 2023 року та потенційно може бути більшим. Екс-хавбек був заарештований у власному будинку. Адвокат бразильця вже поклопотав про вихід свого клієнта на волю.

Шав'єр та його представники анонсували запит на перегляд суми аліментів. Адвокат колишньої зірки Прем'єр-ліги наполягає, що після завершення кар'єри спортсмен не в змозі виділяти кошти на попередньому рівні. Бразилець повісив бутси на цвях у грудні 2018-го.

Хто такий Клейтон Шав'єр

Уродженець бразильського штату Алагоас, вихованець "Сентро Спортіво Алагоано". На професіональному рівні дебютував у складі рідної команди в 2001 році.

Пізніше захищав кольори "Інтернасьйонала", "Спорт Ресіфі", "Бразільєнсе", "Гами", "Марільї", "Фігейренсе", "Палмейраса", "Деспортіво". Влітку 2010-го за 3,6 млн євро (за іншими даними – 4,5 млн) перебрався в "Металіст". Провів у Харкові 4,5 сезони та відіграв загалом 141 матч (57 м'ячів, 37 асистів). Після розвалу команди повернувся до Бразилії.

В останні роки ігрової кар'єри захищав кольори "Палмейраса", "Віторії" та "Клуб Регатас Бразіл". У колекції трофеїв хавбека – "золото" бразильської Серії А, Кубок Бразилії, чемпіонські титули трьох штатів.

До слова, раніше Вернидуб став найкращим тренером УПЛ за підсумками 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Металлист