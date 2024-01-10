Екс-зірка УПЛ опинився за ґратами: що накоїв улюбленець публіки

40-річний колишній футболіст потрапив до буцегарні на батьківщині. Напередодні поліція арештувала чарівника м'яча за несплату аліментів.

Шав'єр заборгував 5900 євро. Борг за аліментами виник влітку 2023 року та потенційно може бути більшим. Екс-хавбек був заарештований у власному будинку. Адвокат бразильця вже поклопотав про вихід свого клієнта на волю.

Шав'єр та його представники анонсували запит на перегляд суми аліментів. Адвокат колишньої зірки Прем'єр-ліги наполягає, що після завершення кар'єри спортсмен не в змозі виділяти кошти на попередньому рівні. Бразилець повісив бутси на цвях у грудні 2018-го.

Хто такий Клейтон Шав'єр

Уродженець бразильського штату Алагоас, вихованець "Сентро Спортіво Алагоано". На професіональному рівні дебютував у складі рідної команди в 2001 році.

Пізніше захищав кольори "Інтернасьйонала", "Спорт Ресіфі", "Бразільєнсе", "Гами", "Марільї", "Фігейренсе", "Палмейраса", "Деспортіво". Влітку 2010-го за 3,6 млн євро (за іншими даними – 4,5 млн) перебрався в "Металіст". Провів у Харкові 4,5 сезони та відіграв загалом 141 матч (57 м'ячів, 37 асистів). Після розвалу команди повернувся до Бразилії.

В останні роки ігрової кар'єри захищав кольори "Палмейраса", "Віторії" та "Клуб Регатас Бразіл". У колекції трофеїв хавбека – "золото" бразильської Серії А, Кубок Бразилії, чемпіонські титули трьох штатів.