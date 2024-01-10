Экс-звезда УПЛ оказался за решеткой: что натворил любимец публики

40-летний бывший футболист попал в тюрьму на родине. Накануне полиция арестовала кудесника мяч за неуплату алиментов.

Шавьер задолжал 5900 евро. Долг по алиментам возник летом 2023 года и потенциально может быть больше. Экс-хавбек был арестован в собственном доме. Адвокат бразильца уже ходатайствовал выходом своего клиента на свободу.

Шавьер и его представители анонсировали запрос на пересмотр суммы алиментов. Адвокат бывшей звезды Премьер-лиги настаивает, что по завершении карьеры спортсмен не в состоянии выделять средства на прежнем уровне. Бразилец повесил бутсы на гвоздь в декабре 2018 года.

Кто такой Клейтон Шавьер

Уроженец бразильского штата Алагоас, воспитанник "Сентро Спортиво Алагоано". На профессиональном уровне дебютировал в составе родной команды в 2001 году.

Позже защищал цвета "Интернасьонала", "Спорт Ресифи", "Бразильенсе", "Гамы", "Марильи", "Фигейренсе", "Палмейраса", "Деспортиво". Летом 2010-го за 3,6 млн евро (по другим данным – 4,5 млн) перебрался в "Металлист". Провел в Харькове 4,5 сезона и отыграл в общей сложности 141 матч (57 мячей, 37 ассистов). После развала команды вернулся в Бразилию.

В последние годы игровой карьеры защищал цвета "Палмейраса", "Витории" и "Клуб Регатас Бразил". В коллекции трофеев хавбека – "золото" бразильской Серии А, Кубок Бразилии, чемпионские титулы трех штатов.