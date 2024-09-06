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Екс-зірка "Прометея" перебрався в чемпіонат Іспанії

Аліканте, П'ятниця 06 вересня 2024 11:19
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Екс-зірка "Прометея" перебрався в чемпіонат Іспанії Фото: Олександр Липовий виступатиме в Іспанії (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної України Олександр Липовий перейшов до іспанського "Аліканте".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Досвідчений виконавець продовжить кар'єру в 2-му дивізіоні Іспанії. Він залишився без клубу після припинення діяльності слобожанським "Прометеєм".

Липовий підписав контракт із "Аліканте" на рік. Попередні чотири сезони українець відіграв за "титанів". За цей час він встиг стати чемпіоном України та двічі тріумфувати в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

Легіонерського хліба Липовий за кар'єру спробував чимало. Він захищав кольори белградської "Црвени Звезди", грузинської "Віти", угорського "Сольнока", грецьких "Трикали" та "Промітеаса", німецького "Бонна". На батьківщині ж грав за "Київ", "Донецьк", "Будівельник".

Раніше Кличко-молодший приєднався до лав "Монако" на зборах в Італії. Центровий молодіжної збірної України тренується з першою командою учасника Євроліги. Щоправда, про контракт із українцем княжий клуб наразі не оголошував.

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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