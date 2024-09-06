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Экс-звезда "Прометея" перебрался в чемпионат Испании

Аликанте, Пятница 06 сентября 2024 11:19
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Экс-звезда "Прометея" перебрался в чемпионат Испании Фото: Александр Липовой будет выступать в Испании (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Украины Александр Липовой перешел в испанский "Аликанте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Опытный исполнитель продолжит карьеру во 2-м дивизионе Испании. Он остался без клуба после прекращения деятельности слобожанским "Прометеем".

Липовой подписал контракт с "Аликанте" на год. Предыдущие четыре сезона украинец отыграл за "титанов". За это время он успел стать чемпионом Украины и дважды триумфовать в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге.

Легионерского хлеба Липовой за карьеру попробовал немало. Он защищал цвета белградской "Црвены Звезды", грузинской "Виты", венгерского "Сольнока", греческих "Трикалы" и "Промитеаса", немецкого "Бонна". На родине же играл за "Киев", "Донецк", "Будивельник".

Ранее Кличко-младший присоединился к рядам "Монако" на сборах в Италии. Центровой молодежной сборной Украины тренируется с первой командой участника Евролиги. Правда, о контракте с украинцем княжеский клуб пока не объявлял.

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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