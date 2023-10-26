Екс-зірка "Манчестер Сіті" порвав штани пародією на Мбаппе: курйоз дня

35-річний колишній футболіст у студії бурхливо відреагував на гол лідера атак французького гранда. Англієць підхопився зі столу та вирішив відсвяткувати гол у стилі бомбардира.

Річардс підстрибнув і схрестив руки на грудах. Саме в такій манері забиті м'ячі святкує Мбаппе. Однак, експерт забув, що одягнений у діловому стилі, а не у футбольній формі.

Як наслідок, штани Річардса не витримали спалаху емоцій та розійшлися по шву. Сам англієць навіть не помітив оказії. На неї колезі по ефіру вказала співведуча Кейт Абдо.

Хто такий Майка Річардс

Уродженець Бірмінгема, вихованець "Манчестер Сіті". На дорослому рівні дебютував у сезоні 2005/06.

У лавах рідної команди провів 9 сезонів. Також недовго захищав кольори італійської "Фіорентини" та бірмінгемської "Астон Вілли". Повісив бутси на цвях у 31 рік через хронічні проблеми з коліном і став запрошеним експертом Sky Sports, BBC та CBS.

Футбольні досягнення Річардса – чемпіонський титул АПЛ 2011/12 та Кубок Англії 2010/11. Провів 13 матчів (1 гол) за збірну Англії, а також 5 поєдинків за олімпійську збірну Великої Британії.