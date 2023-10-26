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Экс-звезда "Манчестер Сити" порвал штаны пародией на Мбаппе: курьез дня

Фото: Майка Ричардс (вторая справа) с коллегами (instagram.com/kateabdo)
Автор: Антон Федорцив

Бывший защитник английского "Манчестер Сити" Майк Ричардс попал в неудобную ситуацию во время прямого эфира американского телеканала CBS. Он порвал штаны, празднуя гол нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Sports Golazo.

35-летний бывший футболист в студии бурно отреагировал на гол лидера атак французского гранда. Англичанин вскочил со стола и решил отпраздновать гол в стиле бомбардира.

Ричардс подпрыгнул и скрестил руки на груди. Именно в такой манере забитые мячи отмечает Мбаппе. Однако эксперт забыл, что одет в деловом стиле, а не в футбольной форме.

Как следствие, штаны Ричардса не выдержали вспышки эмоций и разошлись по шву. Сам англичанин даже не заметил случая. На нее коллеге по эфиру указала соведущая Кейт Абдо.

 

 

 

Кто такой Майка Ричардс

Уроженец Бирмингема, воспитанник "Манчестер Сити". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2005/06.

В рядах родной команды провел 9 сезонов. Также недолго защищал цвета итальянской "Фиорентины" и бирмингемской "Астон Виллы". Повесил бутсы на гвоздь в 31 год из-за хронических проблем с коленом и стал приглашенным экспертом Sky Sports, BBC и CBS.

Футбольные достижения Ричардса – чемпионский титул АПЛ 2011/12 и Кубок Англии 2010/11. Провел 13 матчей (1 гол) за сборную Англии, а также 5 поединков за олимпийскую сборную Великобритании.

К слову, накануне "Шахтер" потерпел поражение от "Барселоны" в дебюте Пушича.

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