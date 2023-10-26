Екс-зірка "Манчестер Сіті" порвав штани пародією на Мбаппе: курйоз дня
Колишній оборонець англійського "Манчестер Сіті" Майка Річардс потрапив у незручну ситуацію під час прямого ефіру американського телеканалу CBS. Він порвав штани, святкуючи гол нападника "Парі Сен-Жермен" Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS Sports Golazo.
35-річний колишній футболіст у студії бурхливо відреагував на гол лідера атак французького гранда. Англієць підхопився зі столу та вирішив відсвяткувати гол у стилі бомбардира.
Річардс підстрибнув і схрестив руки на грудах. Саме в такій манері забиті м'ячі святкує Мбаппе. Однак, експерт забув, що одягнений у діловому стилі, а не у футбольній формі.
Як наслідок, штани Річардса не витримали спалаху емоцій та розійшлися по шву. Сам англієць навіть не помітив оказії. На неї колезі по ефіру вказала співведуча Кейт Абдо.
Think @micahrichards might need a change of uniform. pic.twitter.com/Qj05KjYc6h— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) October 25, 2023
Хто такий Майка Річардс
Уродженець Бірмінгема, вихованець "Манчестер Сіті". На дорослому рівні дебютував у сезоні 2005/06.
У лавах рідної команди провів 9 сезонів. Також недовго захищав кольори італійської "Фіорентини" та бірмінгемської "Астон Вілли". Повісив бутси на цвях у 31 рік через хронічні проблеми з коліном і став запрошеним експертом Sky Sports, BBC та CBS.
Футбольні досягнення Річардса – чемпіонський титул АПЛ 2011/12 та Кубок Англії 2010/11. Провів 13 матчів (1 гол) за збірну Англії, а також 5 поєдинків за олімпійську збірну Великої Британії.
До слова, напередодні "Шахтар" зазнав поразки від "Барселони" в дебюті Пушіча.
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