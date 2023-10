Екс-зірка "Манчестер Сіті" порвав штани пародією на Мбаппе: курйоз дня

35-річний колишній футболіст у студії бурхливо відреагував на гол лідера атак французького гранда. Англієць підхопився зі столу та вирішив відсвяткувати гол у стилі бомбардира.

Річардс підстрибнув і схрестив руки на грудах. Саме в такій манері забиті м'ячі святкує Мбаппе. Однак, експерт забув, що одягнений у діловому стилі, а не у футбольній формі.

Як наслідок, штани Річардса не витримали спалаху емоцій та розійшлися по шву. Сам англієць навіть не помітив оказії. На неї колезі по ефіру вказала співведуча Кейт Абдо.

Think @micahrichards might need a change of uniform. pic.twitter.com/Qj05KjYc6h