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Екс-зірка "Манчестер Сіті" порвав штани пародією на Мбаппе: курйоз дня

Четвер 26 жовтня 2023 17:00
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Екс-зірка "Манчестер Сіті" порвав штани пародією на Мбаппе: курйоз дня Фото: Майка Річардс (другий праворуч) із колегами (instagram.com/kateabdo)
Автор: Антон Федорців

Колишній оборонець англійського "Манчестер Сіті" Майка Річардс потрапив у незручну ситуацію під час прямого ефіру американського телеканалу CBS. Він порвав штани, святкуючи гол нападника "Парі Сен-Жермен" Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS Sports Golazo.

35-річний колишній футболіст у студії бурхливо відреагував на гол лідера атак французького гранда. Англієць підхопився зі столу та вирішив відсвяткувати гол у стилі бомбардира.

Річардс підстрибнув і схрестив руки на грудах. Саме в такій манері забиті м'ячі святкує Мбаппе. Однак, експерт забув, що одягнений у діловому стилі, а не у футбольній формі.

Як наслідок, штани Річардса не витримали спалаху емоцій та розійшлися по шву. Сам англієць навіть не помітив оказії. На неї колезі по ефіру вказала співведуча Кейт Абдо.

Хто такий Майка Річардс

Уродженець Бірмінгема, вихованець "Манчестер Сіті". На дорослому рівні дебютував у сезоні 2005/06.

У лавах рідної команди провів 9 сезонів. Також недовго захищав кольори італійської "Фіорентини" та бірмінгемської "Астон Вілли". Повісив бутси на цвях у 31 рік через хронічні проблеми з коліном і став запрошеним експертом Sky Sports, BBC та CBS.

Футбольні досягнення Річардса – чемпіонський титул АПЛ 2011/12 та Кубок Англії 2010/11. Провів 13 матчів (1 гол) за збірну Англії, а також 5 поєдинків за олімпійську збірну Великої Британії.

До слова, напередодні "Шахтар" зазнав поразки від "Барселони" в дебюті Пушіча.

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