Экс-звезда "Манчестер Сити" порвал штаны пародией на Мбаппе: курьез дня

35-летний бывший футболист в студии бурно отреагировал на гол лидера атак французского гранда. Англичанин вскочил со стола и решил отпраздновать гол в стиле бомбардира.

Ричардс подпрыгнул и скрестил руки на груди. Именно в такой манере забитые мячи отмечает Мбаппе. Однако эксперт забыл, что одет в деловом стиле, а не в футбольной форме.

Как следствие, штаны Ричардса не выдержали вспышки эмоций и разошлись по шву. Сам англичанин даже не заметил случая. На нее коллеге по эфиру указала соведущая Кейт Абдо.

Think @micahrichards might need a change of uniform. pic.twitter.com/Qj05KjYc6h