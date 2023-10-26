Экс-звезда "Манчестер Сити" порвал штаны пародией на Мбаппе: курьез дня

Бывший защитник английского "Манчестер Сити" Майк Ричардс попал в неудобную ситуацию во время прямого эфира американского телеканала CBS. Он порвал штаны, празднуя гол нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Sports Golazo .

35-летний бывший футболист в студии бурно отреагировал на гол лидера атак французского гранда. Англичанин вскочил со стола и решил отпраздновать гол в стиле бомбардира.

Ричардс подпрыгнул и скрестил руки на груди. Именно в такой манере забитые мячи отмечает Мбаппе. Однако эксперт забыл, что одет в деловом стиле, а не в футбольной форме.

Как следствие, штаны Ричардса не выдержали вспышки эмоций и разошлись по шву. Сам англичанин даже не заметил случая. На нее коллеге по эфиру указала соведущая Кейт Абдо.

Think @micahrichards might need a change of uniform. pic.twitter.com/Qj05KjYc6h — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) October 25, 2023

Кто такой Майка Ричардс

Уроженец Бирмингема, воспитанник "Манчестер Сити". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2005/06.

В рядах родной команды провел 9 сезонов. Также недолго защищал цвета итальянской "Фиорентины" и бирмингемской "Астон Виллы". Повесил бутсы на гвоздь в 31 год из-за хронических проблем с коленом и стал приглашенным экспертом Sky Sports, BBC и CBS.

Футбольные достижения Ричардса – чемпионский титул АПЛ 2011/12 и Кубок Англии 2010/11. Провел 13 матчей (1 гол) за сборную Англии, а также 5 поединков за олимпийскую сборную Великобритании.