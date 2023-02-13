ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-заступнику голови МОЗ оголосили підозру

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 лютого 2023 10:22
Екс-заступнику голови МОЗ оголосили підозру Фото: Олександр Комаріда (moz.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Колишній перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда отримав підозру. Його звинувачують у незаконній реєстрації ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості", - заявили правоохоронці.

Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

"Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі", - пояснили в СБУ.

Тож наразі екс-посадовцю повідомлено про підозру за ст. 321-2 ККУ (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 8 лютого Кабмін звільнив Олександра Комаріду з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України.

Він займав цю посаду з червня 2021 року, а до того був генеральним директором Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці