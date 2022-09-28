Екс-заступника глави МОЗ викрили на махінаціях у 2 млн гривень

За інформацією правоохоронців, дії екс-чиновника зашкодили створенню реєстру донорів, а саме - Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій.

Слідство встановило, що працівники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Кредитні кошти під запуск цього проєкту були надані від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Так, наприкінці 2018 року екс-заступник глави МОЗ уклав угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній для впровадження даної цифровізації.

Після чого підприємство отримало гроші на встановлення у відомстві відповідного програмного забезпечення для роботи реєстру.

Втім, підрядники не виконали своїх зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології, однак високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції.

Кіберфахівці СБУ провели розслідування та зібрали докази, після чого були проведені експертизи, де і було підтверджено причетність колишнього топчиновника до незаконних дій.

Серед іншого - підтверджено автентичність його підпису у документах.

Колишньому посадовцю вже повідомлено про підзору. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала чиновницю ЦНАПу в Києві, яка в соцмережах закликала знищувати українців.

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