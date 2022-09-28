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Экс-замглавы Минздрава разоблачили на махинациях в 2 млн гривен

Фото: экс-замглавы Минздрава разоблачили на махинациях в 2 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Киберспециалисты СБУ разоблачили бывшего заместителя министра здравоохранения на махинациях во время запуска цифровой медицины. Его действия привели к госубыткам в 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, действия экс-чиновника помешали созданию реестра доноров, а именно - Единой государственной информационной системы трансплантации органов и ее интеграции в системы иностранных государств и международных организаций.

Следствие установило, что сотрудники Минздрава должны были ввести электронный реестр живых доноров стволовых клеток. Кредитные средства под запуск этого проекта были предоставлены от Международного банка реконструкции и развития.

Так, в конце 2018 года экс-замглавы Минздрава заключил соглашение с руководителем одной из столичных ИТ-компаний для внедрения данной цифровизации.

После чего предприятие получило деньги на установку в ведомстве соответствующего программного обеспечения для работы реестра.

Впрочем, подрядчики не выполнили своих обязательств и не предоставили Минздраву необходимые технологии, однако чиновник подписал акт приема-передачи программной продукции.

Киберспециалисты СБУ провели расследование и собрали доказательства, после чего были проведены экспертизы, где и была подтверждена причастность бывшего топ-чиновника к незаконным действиям.

Среди прочего - подтверждена подлинность его подписи в документах.

Бывшему чиновнику уже сообщено подозрение. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно СБУ задержала чиновницу ЦНАПа в Киеве, которая в соцсетях призвала уничтожать украинцев.

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Служба безопасности УкраиныМинистерство здравоохранения Украины