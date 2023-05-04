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Екс-заступник Шойгу, якого прозвали "м'ясником Маріуполя", влаштувався до ПВК "Вагнера"

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Росія, Четвер 04 травня 2023 21:41
Екс-заступник Шойгу, якого прозвали "м'ясником Маріуполя", влаштувався до ПВК "Вагнера" Фото: Михайло Мізинцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній заступник міністра оборони, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ Михайло Мізинцев влаштувався до ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого російського "військкора" Олександра Симонова.

Зазначається, що Мізинцев отримав посаду заступника командира ПВК "Вагнера".

Наразі він займається додатковою підготовкою підрозділів російських окупантів, яких потім відправляють на війну в Україну.

Нагадаємо, що Міноборони РФ підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ Михайла Мізинцева.

Зазначимо, що Мізинцева було призначено на посаду заступника міністра оборони Росії у вересні 2022 року.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми, після чого за ним закріпилося прізвисько "м'ясник Маріуполя".

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