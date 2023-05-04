Екс-заступник Шойгу, якого прозвали "м'ясником Маріуполя", влаштувався до ПВК "Вагнера"

Колишній заступник міністра оборони, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ Михайло Мізинцев влаштувався до ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого російського "військкора" Олександра Симонова.

Наразі він займається додатковою підготовкою підрозділів російських окупантів, яких потім відправляють на війну в Україну.

Нагадаємо, що Міноборони РФ підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ Михайла Мізинцева.

Зазначимо, що Мізинцева було призначено на посаду заступника міністра оборони Росії у вересні 2022 року.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми, після чого за ним закріпилося прізвисько "м'ясник Маріуполя".

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