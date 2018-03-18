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Уволенный экс-замглавы ФБР угрожает Трампу публикацией секретных документов

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 04:04
Фото: Эндрю Маккейб (upload.wikimedia.org)
Фото: Эндрю Маккейб (upload.wikimedia.org)

Информация уже передана спецпрокурору США по России Роберту Мюллеру

Бывший заместитель директора Федерального бюро разведки (ФБР) Соединенных Штатов Эндрю Маккейб, уволенный 17 марта, сообщил, что владеет секретной информацией о президенте США. Об этом передает DW.

Маккейб сказал, что у него есть документы, которые могут повредить Трампу в связи с расследованием о возможных связях штаба президента с Россией.

Что именно находится в документах не известно. Сообщается, что записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом.

"После увольнения Маккейба руководитель команды юристов Трампа Джон Дауд призвал министерство юстиции США прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. По словам Дауда, процесс был с самого начала "коррумпирован из-за политических предрассудков", - пишет издание.

Отмечается, что информация уже передана спецпрокурору США по России Роберту Мюллеру, который занимается расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы США 2016 года и предполагаемыми связями штаба Трампа с РФ.

Напомним, днем ранее Генпрокурор США уволил бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который в последнее время был регулярной мишенью гнева и критики президента Дональда Трампа.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, увольнение, ФБР, Дональд Трамп
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