Уволенный экс-замглавы ФБР угрожает Трампу публикацией секретных документов

Бывший заместитель директора Федерального бюро разведки (ФБР) Соединенных Штатов Эндрю Маккейб, уволенный 17 марта, сообщил, что владеет секретной информацией о президенте США. Об этом передает DW.

Маккейб сказал, что у него есть документы, которые могут повредить Трампу в связи с расследованием о возможных связях штаба президента с Россией.

Что именно находится в документах не известно. Сообщается, что записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом.

"После увольнения Маккейба руководитель команды юристов Трампа Джон Дауд призвал министерство юстиции США прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. По словам Дауда, процесс был с самого начала "коррумпирован из-за политических предрассудков", - пишет издание.

Отмечается, что информация уже передана спецпрокурору США по России Роберту Мюллеру, который занимается расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы США 2016 года и предполагаемыми связями штаба Трампа с РФ.

Напомним, днем ранее Генпрокурор США уволил бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который в последнее время был регулярной мишенью гнева и критики президента Дональда Трампа.