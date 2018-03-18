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Звільнений екс-заступник голови ФБР погрожує Трампу публікацією секретних документів

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 04:04
Фото: Ендрю Маккейб (upload.wikimedia.org)
Фото: Ендрю Маккейб (upload.wikimedia.org)

Інформація вже передана спецпрокурору США по Росії Роберту Мюллеру

Колишній заступник директора Федерального бюро розвідки (ФБР) Сполучених Штатів Ендрю Маккейб, звільнений 17 березня, повідомив, що володіє секретною інформацією про президента США. Про це передає DW.

Маккейб сказав, що у нього є документи, які можуть нашкодити Трампу у зв'язку з розслідуванням про можливі зв'язки штабу президента з Росією.

Що саме міститься в документах не відомо. Повідомляється, що записи можуть містити подробиці розмов між Трампом і Маккейбом.

"Після звільнення Маккейба керівник команди юристів Трампа Джон Дауд закликав міністерство юстиції США припинити розслідування можливого втручання Росії в американські вибори. За словами Дауда, процес був з самого початку "корумпований через політичні забобони", - пише видання.

Наголошується, що інформація вже передана спецпрокурору США по Росії Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням того, чи мали місце спроби російської влади втручатися у вибори США 2016 року і вивчає ймовірні зв'язками штабу Трампа з РФ.

Нагадаємо, днем раніше Генпрокурор США звільнив колишнього заступника директора ФБР Ендрю Маккейба, який останнім часом був регулярною мішенню гніву і критики президента Дональда Трампа.

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Теги: Сполучені Штати Америки, увольнение, ФБР, Дональд Трамп
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