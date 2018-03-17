В США уволили экс-заместителя директора ФБР

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс уволил бывшего заместителя директора Федерального бюро разведки (ФБР) Эндрю Маккейба, который в последнее время был регулярной мишенью гнева и критики президента Дональда Трампа. До официального выхода на пенсию чиновнику оставалось 26 часов, передает DW.

В свою очередь Маккейб раскритиковал шаг своего руководителя и предположил, что это было сделано в ходе "войны против ФБР" администрации Трампа.

Указано, что увольнение мотивировано рекомендацией дисциплинарных слуб ФБР.

Маккейб потерял пост перед публикацией инспекционного отчета, что, как ожидается, содержит данные о том, что он якобы допускал утечки информации прессе и не был настроен на сотрудничество с надзорным ведомством во время расследования дела с электронной перепиской Хиллари Клинтон.

"ФБР ожидает, что каждый сотрудник будет придерживаться самых высоких стандартов честности, чести и подотчетности", - заявил в свою очередь Джефф Сешнс.

В то же время президент Трамп опубликовал твит, где назвал увольнение Маккейба "великим днем для демократии", а самого чиновника - связанным с ложью и коррупцией на высших ступенях в ФБР.

Маккейб занимал должность заместителя директора ФБР до 29 января 2018 года. С тех пор он был в отпуске вплоть до запланированного на 18 марта выхода на пенсию.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель директора Федерального бюро расследований США Эндрю МакКейб уходит в отставку.