Экс-замглавы Черниговской ОГА арестовали

Печерский районный суд Киева арестовал экс-заместителя главы Черниговской ОГА с возможностью внесения залога. Альтернативной мерой предусмотрено внесение залога в размере 4 млн 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований .

Подозреваемого в мошенничестве арестовали до 30 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГБР.

"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Территориального управления ГБР в Киеве относительно применения к подозреваемым в мошенничестве в крупных размерах экс-заместителя председателя Черниговской ОГА и его сообщника меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 30 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отметим, 1 июня правоохранители задержали экс-заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Отель "Славянский".

По предварительной информации, сообщник чиновника за "вознаграждение" в 160 тысяч долларов гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.