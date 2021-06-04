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Экс-замглавы Черниговской ОГА арестовали

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Чернигов, Пятница 04 июня 2021 12:04
Экс-замглавы Черниговской ОГА арестовали Фото: экс-замглавы Черниговской ОГА арестовали (dbr.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева арестовал экс-заместителя главы Черниговской ОГА с возможностью внесения залога. Альтернативной мерой предусмотрено внесение залога в размере 4 млн 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Подозреваемого в мошенничестве арестовали до 30 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГБР.

"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Территориального управления ГБР в Киеве относительно применения к подозреваемым в мошенничестве в крупных размерах экс-заместителя председателя Черниговской ОГА и его сообщника меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 30 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отметим, 1 июня правоохранители задержали экс-заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Отель "Славянский".

По предварительной информации, сообщник чиновника за "вознаграждение" в 160 тысяч долларов гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

Напомним, в Луганской области разоблачили коррупционный механизм искусственного завышения тарифов на теплоснабжение для больниц, школ и других социальных объектов.

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