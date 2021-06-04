Екс-заступника голови Чернігівської ОДА заарештували

Печерський районний суд Києва арештував екс-заступника голови Чернігівської ОДА з можливістю внесення застави. Альтернативним запобіжним заходом передбачено внесення застави в розмірі 4 млн 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань .

Підозрюваного в шахрайстві заарештували до 30 липня 2021 року, повідомляє пресслужба ДБР.

"Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Територіального управління ДБР у Києві щодо застосування до підозрюваних у шахрайстві у великих розмірах ексзаступника голови Чернігівської ОДА та його спільника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 30 липня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 1 червня правоохоронці затримали екс-заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський".

За попередньою інформацією, спільник чиновника за "винагороду" у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.