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Экс-заместителю главы Харьковской ОГА объявили подозрение

Новости » Политика    26.10.2019 - 23:20
Экс-заместителю главы Харьковской ОГА объявили подозрение
Фото: Харьковская ОГА (uspp.kh.ua)

Его деятельность нанесла ущерб на 18 млн гривен

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА), который находился на должности с 2015 по 2019 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как отмечается, в течение 2014-2015 годов во время реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, Харьковская ОГА заключила договоры с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму свыше 20 млн гривен.

При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования которое не соответствовало техническим стандартам, и завысили стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения государственных средств в составе организованной преступной группы по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд.

Фото: обыски (khar.gp.gov.ru)

Прокуратурой области установлено, что до наступления указанных последствий привели преступные действия директора Департамента, который халатно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию, а также принял выполненные работы.

В настоящее время устанавливаются другие должностные лица, причастные к хищениям бюджетных средств.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила четырех бывших чиновников Киевской областной государственной администрации, которые нанесли государству убытки на 232 млн гривен.

РБК-Украина писало, что детективы НАБУ сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию бывшему руководителю одной из ОГА.

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