Экс-чиновники Киевской ОГА присвоили 230 млн гривен, - СБУ

Фото: разоблачение чиновников Киевской обладминистрации (ssu.gov.ua)

Экс-чиновники сдавали в аренду помещение в центре Киева за 1 гривну в год

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачили четырех бывших чиновников Киевской областной государственной администрации, которые нанесли государству ущерб на 232 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что четыре начальника разных времен одного из департаментов ОГА совместно с чиновниками коммунального предприятия организовали механизм обогащения на государственном имуществе.

"За 1 гривну в год, начиная с 2000 года, чиновники передали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2000 квадратных метров. Затем недвижимость сдавали в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости. Разницу направляли не в госбюджет Украины, а в карманы фигурантов дела", - сообщили в СБУ.

Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу дома в субаренду фирме жены одного из фигурантов дела.

Сейчас четырем екскеривникам департамента ОГА объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Фото: разоблачение чиновников Киевской обладминистрации (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ задержала экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко.

Также РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила поставки военной продукции из "ЛНР" в Россию. Завод с "ЛНР" поставляет России запчасти для авиационной техники.