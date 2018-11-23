Экс-заместителя председателя КГГА вызвали в НАПК

Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

НАПК вызвало Алексея Резникова прибыть на ознакомление с протоколом об административном правонарушении

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) вызвало бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Алексея Резникова прибыть в Национальное агентство 27 ноября на ознакомление с протоколом об административном правонарушении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

НАПК в установленном порядке пригласило Резникова прибыть в Нацагентство 27 ноября 2018 года в 14:30 для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протокола об административном правонарушении.

Установлено, что находясь на должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, Резников несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в собственность транспортного средства AUDI A8 2012 выпуска.

Таким образом, действия Резникова подпадают под признаки правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, НАПК просит предоставить документы, которые подтверждают получение дохода в сумме более 874 тыс. гривен в виде гонорара и других выплат по гражданско-правовой сделке.

Напомним, ранее НАПК выявило 14 случаев уклонения от подачи деклараций и сообщило о них органам прокуратуры и полиции.